Lo yacht Scheherazade di Putin? bloccato dall' Italia Il ministro Franco firma il congelamento dell' imbarcazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro Franco ha firmato il decreto di congelamento dell'imbarcazione Scheherazade. Gli accertamenti della Gua… - Open_gol : Il ministro Franco congela lo yacht Scheherazade: sarebbe di proprietà di un oligarca vicino a Putin… - RaiNews : Gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza hanno evidenziato la presenza di significati… - mercier_j : RT @RaiNews: Gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza hanno evidenziato la presenza di significativi collegam… - ParliamoDiNews : Ucraina, Franco congela il mega yacht Scheherazade - Cronaca - ANSA #ucraina #franco #congela #mega #yacht… -

La decisione de ministro Franco su ...Scatta il congelamento dello, il megadi oltre 140 metri che sarebbe di Vladimir Putin . E' l'ennesima sanzione adottata dal nostro Paese contro gli oligarchi russi: finora i beni congelati varrebbero in tutto ...La guerra in Ucraina passa anche per un porto italiano. Per quello di Massa Carrara: lì è ormeggiato lo Scheherazade, uno yacht faraonico che secondo lo Stato appartiene a Vladimir Putin. Scheherazade ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...