"Lo sguardo del collezionista": un trentennio di arte contemporanea nel Sannio (FOTO) Tempo di lettura: 2 minutiInaugurata presso il Museo ARCOS la mostra LO sguardo DEL collezionista. Trent'anni di arte contemporanea nel Sannio, ad un evento che documenta la trentennale attività, di promozione dell'arte contemporanea, che Tonino De Maria, ha svolto sia come collezionista, sia, principalmente, quale attento gallerista. Un'attività che, avviata decenni orsono con Art Event's, nella sede di Torrecuso, è stata poi trasferita a Vitulano ove, con la valida collaborazione del figlio Tommaso, ha dato vita a Casa Turese. Quello di De Maria è stato ed è sguardo costantemente informato, attento alle novità, agli spunti di una creatività che fosse espressione autentica e aderente alle pulsioni della realtà che ci circonda.

