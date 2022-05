“Lo ha scoperto stamattina”. Don Matteo 13, la notizia ha lasciato di stucco anche Raoul Bova (Di venerdì 6 maggio 2022) Spaventava un po’ il cambio di attore, invece alla fine vince il gruppo. Parliamo degli ascolti tv di Don Matteo di giovedì 5 maggio 2022. Come oramai è risaputo, non c’è più Terence Hill al timone della fiction italiana, bensì Raoul Bova. In tanti hanno storto il naso, all’inizio, pensando che il cambio fosse troppo azzardato. I numeri invece parlano chiaro, la fiction prodotta da Lux Vide vince ancora. La serie tv di Rai1 continua a registrare risultati da capogiro nonostante l’assenza dello storico attore, che ha lasciato il suo posto a Bova, appunto. Il nuovo parroco è già amatissimo dal pubblico nei panni di Don Massimo e i numeri lo confermano, la puntata di ieri sera di Don Matteo è stata seguita da 6.282.000 spettatori pari al 31.5%. Sempre riguardo gli ascolti tv, al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Spaventava un po’ il cambio di attore, invece alla fine vince il gruppo. Parliamo degli ascolti tv di Dondi giovedì 5 maggio 2022. Come oramai è risaputo, non c’è più Terence Hill al timone della fiction italiana, bensì. In tanti hanno storto il naso, all’inizio, pensando che il cambio fosse troppo azzardato. I numeri invece parlano chiaro, la fiction prodotta da Lux Vide vince ancora. La serie tv di Rai1 continua a registrare risultati da capogiro nonostante l’assenza dello storico attore, che hail suo posto a, appunto. Il nuovo parroco è già amatissimo dal pubblico nei panni di Don Massimo e i numeri lo confermano, la puntata di ieri sera di Donè stata seguita da 6.282.000 spettatori pari al 31.5%. Sempre riguardo gli ascolti tv, al ...

Advertising

LadyTuileries : RT @aartisticaa: stamattina ho scoperto che pensare di non meritare la maglia della finale vuol dire aspettarsi di non prenderla wow quante… - sonostronzaaa : stamattina ho scoperto che è colpa di Luigi se sissi sta sul cazzo alla gente. boh io sinceramente sono sconcertata - aartisticaa : stamattina ho scoperto che pensare di non meritare la maglia della finale vuol dire aspettarsi di non prenderla wow… - orientxl1 : @Gavrilina_Ritz Verissimo! Peccato solo che siamo ancora in pochi ad averla tolta. Stamattina all'Esselunga su circ… - emifriends : @infastiditowho luca io ho scoperto chi tu fossi stamattina perché ti hanno risposto delle mie moots, non avevo mai… -