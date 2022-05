Livio Cori sulla rottura con Anna Tatangelo | lo sfogo social | “Tutto quello che leggete in giro è falso”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono passate ormai diverse settimane da quandohanno messo la parola fine alla loro relazione. Come spesso accade in questi casi, sono molte le notizie rilasciate dai vari portali che si occupano di gossip, ma sembra che non tutte corrispondano alla realtà. Di recente infatti sarebbe emersa un’intervista del rapper che non solo ha fatto discutere, ma che lo stesso artista ha spiegato non essere vera.fa chiarezza su alcune recenti interviste: le sue parole suiQualche settimana fahanno messo fine alla propria relazione, sorprendendo i fan che fino a pochissimi giorni prima avevano letto notizie più che positive sul loro ...

Advertising

andreastoolbox : L#ivio Cori smentisce alcune dichiarazioni su Anna Tatangelo - ParliamoDiNews : Tatangelo, arriva la smentita di Livio Cori: `Quello che leggete è falso` #annatatangelo #LivioCori - leggoit : Livio Cori e Anna Tatangelo, amore finito? Ecco cosa dice lui - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Livio Cori interviene su alcune dichiarazioni circolate in rete e chiarisce cosa è accaduto con @_AnnaTatangelo_ https://t.co… - GammaStereoRoma : Nino D'Angelo - Livio Cori - Un'altra Luce -

Leggi anche >e Anna Tatangelo, amore finito Ecco cosa dice lui Mamma Rai ha sempre apprezzato molto le capacità di Stefano, indubbiamente uno dei giovani conduttori più talentuosi in ...Fake news .smentisce le dichiarazioni sulla fine della sua relazione con Anna Tatangelo. Il sito Oggi.it, nei giorni scorsi, ha pubblicato un articolo sulle presunte motivazioni, scrivendo che le ...Sono passate ormai diverse settimane da quando Anna Tatangelo e Livio Cori hanno messo la parola fine alla loro relazione. Come spesso accade in questi casi, sono molte le notizie rilasciate dai vari ...“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci p ...