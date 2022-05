Liverpool, Salah: “Tutti volevamo il Real Madrid in finale” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Chiunque qui al Liverpool voleva il Real Madrid in finale“. A parlare è Mohamed Salah che vuole la rivincita dei Reds cntro i blancos dopo la sconfitta in finale a Kiev nel 2018. “Sono una squadra incredibile, con un grande allenatore, grandi giocatori, quando mi chiedevano chi avrei voluto affrontare in finale, la risposta era facile”, aggiunge l’attaccante egiziano, rivelando come la delusione di Kiev sia stata la molla decisiva per vincere la Champions dodici mesi dopo. “Eravamo così delusi, così giù. Ma durante le vacanze – le sue parole agli inglesi di Sky Sports UK – mi sono chiesto: vuoi continuare a piangerti addosso ed essere triste? O lottare per rialzarti? Ed è quello che abbiamo fatto Tutti e che ci ha portato fin qui”. L’ex Roma è il ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Chiunque qui alvoleva ilin“. A parlare è Mohamedche vuole la rivincita dei Reds cntro i blancos dopo la sconfitta ina Kiev nel 2018. “Sono una squadra incredibile, con un grande allenatore, grandi giocatori, quando mi chiedevano chi avrei voluto affrontare in, la risposta era facile”, aggiunge l’attaccante egiziano, rivelando come la delusione di Kiev sia stata la molla decisiva per vincere la Champions dodici mesi dopo. “Eravamo così delusi, così giù. Ma durante le vacanze – le sue parole agli inglesi di Sky Sports UK – mi sono chiesto: vuoi continuare a piangerti addosso ed essere triste? O lottare per rialzarti? Ed è quello che abbiamo fattoe che ci ha portato fin qui”. L’ex Roma è il ...

