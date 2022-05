LIVE – Torino-Napoli, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 6 maggio 2022) La DIRETTA testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Torino-Napoli, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei partenopei risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 6 maggio a partire dalle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza IN TV AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Latestuale delladi Lucianoin vista di, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei partenopei risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 6 maggio a partire dalle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV AGGIORNA LASportFace.

Advertising

alexplive : RT @escitalia: Notizie e report live da Torino per conoscere tutto sull’evento dell’anno, l'Eurovision Song Contest 2022! Da oggi potete as… - yattamedia : Notizie e report live da Torino per conoscere tutto sull’evento dell’anno, l'Eurovision Song Contest 2022! Da oggi… - eurovisionitaly : Notizie e report live da Torino per conoscere tutto sull’evento dell’anno, l'Eurovision Song Contest 2022! Da oggi… - ESCitaNotizie : Notizie e report live da Torino per conoscere tutto sull’evento dell’anno, l'Eurovision Song Contest 2022! Da oggi… - eurovision_it : Notizie e report live da Torino per conoscere tutto sull’evento dell’anno, l'Eurovision Song Contest 2022! Da oggi… -