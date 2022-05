LIVE – Sassari-Virtus Bologna, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 6 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna, valida come recupero della 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la vittoria nell’ultima giornata, la formazione di coach Bucchi si è assicurata un posto ai playoff, con ancora, però, la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica; gli emiliani, da canto loro, sono sicuri di chiudere al primo posto la regular season, e sono galvanizzati dalla finale di Eurocup conquistata battendo in semifinale Valencia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF COME ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Latestuale di Banco di SardegnaSegafredo, valida come recupero della 20esima giornata dellaA1di. Dopo la vittoria nell’ultima giornata, la formazione di coach Bucchi si è assicurata un posto ai playoff, con ancora, però, la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica; gli emiliani, da canto loro, sono sicuri di chiudere al primo posto la regular season, e sono galvanizzati dalla finale di Eurocup conquistata battendo in semifinale Valencia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 6 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INTABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF COME ...

