LIVE Nadal-Alcaraz 2-6 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il giovane spagnolo domina il primo set (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Si chiude il primo set! Alcaraz lo domina con il punteggio di 6-2 dopo un avvio equilibrato 40-0 Ace Alcaraz 30-0 Out la risposta di Nadal 15-0 Lunga la risposta di Nadal 2-5 Il dritto lungolinea di Alcaraz, impressionante! 15-40 Fa quello che vuole Alcaraz! Risposta sulla riga e dritto incrociato sul quale Nadal non può arrivare 15-30 Altra smorzata spettacolare di Alcaraz che riesce a nascondere il colpo fino alla fine 15-15 In rete la risposta di Alcaraz 0-15 Risposta vincente di Alcaraz 2-4 La volèe alta di Alcaraz con l’attacco in controtempo 40-30 Il servizio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6 Si chiude ilset!locon il punteggio di 6-2 dopo un avvio equilibrato 40-0 Ace30-0 Out la risposta di15-0 Lunga la risposta di2-5 Il dritto lungolinea di, impressionante! 15-40 Fa quello che vuole! Risposta sulla riga e dritto incrociato sul qualenon può arrivare 15-30 Altra smorzata spettacolare diche riesce a nascondere il colpo fino alla fine 15-15 In rete la risposta di0-15 Risposta vincente di2-4 La volèe alta dicon l’attacco in controtempo 40-30 Il servizio di ...

Advertising

giulio_alinari : Nadal sta perdendo apposta per partecipare live a CheTempoCheFa. Ci sono delle priorità nella vita #Nadal #Alcaraz #MutuaMadridOpen - zazoomblog : LIVE – Nadal-Alcaraz 0-1 quarti di finale Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Alcaraz #quarti… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpMadrid Tutto pronto per il derby iberico e generazionale tra il mito Rafa #Nadal e il g… - sportface2016 : #MMOPEN | E' il momento di #Nadal vs #Alcaraz. Chi vince troverà #Djokovic in semifinale: segui il LIVE - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpMadrid Nole #Djokovic è il primo semifinalista: #Hurkacz regolato in due set con il pun… -