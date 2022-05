LIVE – Nadal-Alcaraz 2-6 6-1 0-1, quarti di finale Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 6 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Alcaraz, incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Va in scena il terzo capitolo tra il maiorchino ed il suo giovane connazionale. L’ex numero uno del mondo ha vinto proprio sui campi della Caja Màgica il loro primo precedente. Lo scorso marzo si è ripetuto nella semifinale di Indian Wells ma, a differenza della prima volta, è dovuto restare in campo per più di tre ore per avere la meglio del suo avversario. Sarà battaglia anche quest’oggi in una sfida che si preannuncia lottatissima. Entrambi arrivano da due ottavi di finale molto complicati. Nadal ha dovuto annullare quattro match point nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per idideldi. Va in scena il terzo capitolo tra il maiorchino ed il suo giovane connazionale. L’ex numero uno del mondo ha vinto proprio sui campi della Caja Màgica il loro primo precedente. Lo scorso marzo si è ripetuto nella semidi Indian Wells ma, a differenza della prima volta, è dovuto restare in campo per più di tre ore per avere la meglio del suo avversario. Sarà battaglia anche quest’oggi in una sfida che si preannuncia lottatissima. Entrambi arrivano da due ottavi dimolto complicati.ha dovuto annullare quattro match point nel ...

