LIVE Giro d'Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: Van der Poel maglia rosa, 21° Nibali, staccato Fortunato (Di venerdì 6 maggio 2022) LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 LA CRONACA DELLA prima tappa 17.40 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, approfondimenti, pagelle, video, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro! Un saluto sportivo. 17.38 Una foto che riassume lo sprint finale: Mathieu, tappa e maglia! #Giro pic.twitter.com/WCMr9i1wVd — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 6, 2022 17.37 Nel gruppo Nibali figurano anche Simon Yates, Carthy e Lopez. 17.34 Lorenzo Fortunato ha concluso 61° a 38?. Davvero un brutto inizio per un corridore

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : 20 km left, only 26' for the break! 20 km all'arrivo, solo 26' per la fuga! ?? Live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 1 ULTIMO CHILOMETRO ????? @lennardkaemna ?? 6' > Peloton | Gruppo ?? Live: - jdjnac : RT @SkySport: Giro d'Italia, Van der Poel vince la tappa di Visegrad: è in Maglia rosa #SkySport #GiroDItalia #Ciclismo - SkySport : Giro d'Italia, Van der Poel vince la tappa di Visegrad: è in Maglia rosa #SkySport #GiroDItalia #Ciclismo -