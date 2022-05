LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: 75 km al traguardo, Bais e Tagliani mantengono 2’30” sul gruppo (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 I due fuggitivi si trovano ora su un breve tratto di salita non particolarmente impegnativo, una delle poche difficoltà altimetriche prima dello strappo finale. 15.37 Scende ora il distacco del gruppo, 2’30”. 15.35 75 km al traguardo di Visegrad. L’arrivo al Castello determinerà il primo ad indossare la Maglia Rosa. 15.32 I due battistrada sono sempre Mattia Bais e Filippo Tagliani della Drone Hopper – Androni Giocattoli. 15.29 Simon Yates ha già preso la sua solita posizione in fondo al gruppo. Con lui tutti i suoi compagni di squadra del Team BikeExchange – Jayco. 15.27 80 km alla fine. Il gruppo insegue sempre a 3? di distacco. 15.25 Altra immagine dalla corsa che ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 I due fuggitivi si trovano ora su un breve tratto di salita non particolarmente impegnativo, una delle poche difficoltà altimetrichedello strappo finale. 15.37 Scende ora il distacco del”. 15.35 75 km aldi Visegrad. L’arrivo al Castello determinerà il primo ad indossare la Maglia Rosa. 15.32 I due battistrada sono sempre Mattiae Filippodella Drone Hopper – Androni Giocattoli. 15.29 Simon Yates ha già preso la sua solita posizione in fondo al. Con lui tutti i suoi compagni di squadra del Team BikeExchange – Jayco. 15.27 80 km alla fine. Ilinsegue sempre a 3? di distacco. 15.25 Altra immagine dalla corsa che ...

Advertising

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : First break | Prima fuga: ????? @mattia_bais ???? - @DHAndroniTeam ????? Filippo Tagliani ???? - @DHAndroniTeam ?? Live… - ANGH75 : RT @giroditalia: ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El Giro d'I… - Cinquantenni : RT @RaiDue: ?? ROAD TO MAGLIA ROSA ???? ?? ???? La prima tappa del #Giro, Budapest > Visegrád è ora live! ?? Seguila su #Rai2 e in streaming s… - MintYeollie13 : Cheol sicuro non fa la live perché in giro con Jeonghan e/o Mingyu … Can I blame him? -