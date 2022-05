LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: 50 km alla fine, il gruppo si avvicina ai due battistrada (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Inizia a farsi più pesante la pedalata dei due fuggitivi Filippo Tagliani e Mattia Bais. 16.07 Scende ancora il distacco. Il gruppo è distante ora solo 1’10”. 16.04 Sono tanti chilometri che ad alternarsi in testa al gruppo sono Jenne Leysen (Alpecin-Fenix), Julius Van der Berg (EF Education-Easy Post) e Rein Taaramae (Intermarchè – Wanty Gobert Materiaux). 16.01 57 km al traguardo di Visegrad. Ora il distacco sta scendendo molto velocemente. Il gruppo è già a 1’35”. 15.58 Continuano ad alternarsi in testa al gruppo uomini di EF, Alpecin e Intermarchè. Alle loro spalle è schierato l’intero Team DSM del capitano Romain Bardet. 15.55 Il distacco del gruppo rispetto a Filippo Tagliani e Mattia Bais è ora di 2’10” 15.53 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09 Inizia a farsi più pesante la pedalata dei due fuggitivi Filippo Tagliani e Mattia Bais. 16.07 Scende ancora il distacco. Ilè distante ora solo 1’10”. 16.04 Sono tanti chilometri che ad alternarsi in testa alsono Jenne Leysen (Alpecin-Fenix), Julius Van der Berg (EF Education-Easy Post) e Rein Taaramae (Intermarchè – Wanty Gobert Materiaux). 16.01 57 km al traguardo di Visegrad. Ora il distacco sta scendendo molto velocemente. Ilè già a 1’35”. 15.58 Continuano ad alternarsi in testa aluomini di EF, Alpecin e Intermarchè. Alle loro spalle è schierato l’intero Team DSM del capitano Romain Bardet. 15.55 Il distacco delrispetto a Filippo Tagliani e Mattia Bais è ora di 2’10” 15.53 ...

