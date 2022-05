LIVE – Giro d’Italia 2022, prima tappa Budapest-Visegrad: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 6 maggio 2022) La DIRETTA scritta della prima tappa del Giro d’Italia 2022, che si apre oggi con i 195 chilometri da Budapest a Visegrad. La tre giorni ungherese che dà il via al Giro 105 assegna la prima maglia rosa con un arrivo esplosivo, da molti indicato come ideale per Mathieu Van der Poel. Sportface vi racconterà la tappa fin dal chilometro zero con aggiornamenti LIVE, classifiche, pagelle e molto altro ancora. Segui il LIVE a partire dalle 12:40 prima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI, DIRETTA TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 12.38 Siamo nel tratto di trasferimento. 12.30 Amici di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Lascritta delladel, che si apre oggi con i 195 chilometri da. La tre giorni ungherese che dà il via al105 assegna lamaglia rosa con un arrivo esplosivo, da molti indicato come ideale per Mathieu Van der Poel. Sportface vi racconterà lafin dal chilometro zero con, classifiche, pagelle e molto altro ancora. Segui ila partire dalle 12:40: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI,TV E STREAMING AGGIORNA LA12.38 Siamo nel tratto di trasferimento. 12.30 Amici di ...

Advertising

SheMsBluebell : RT @Eurosport_IT: Oggi è il gran giorno: parte il Giro d'Italia numero 105! ??????????? ?? H 11:50 - Budapest > Visegrád (195 km) ?? Tutte le t… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: La prima tappa del Giro d’Italia é pronta a partire ecco l’accoglienza del pubblico di Budapest per la Bardiani CSF Faiza… - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 1 LIVE - ALE_cycling : RT @Bardiani_CSF: La prima tappa del Giro d’Italia é pronta a partire ecco l’accoglienza del pubblico di Budapest per la Bardiani CSF Faiza… - zxx_TheRock_xzx : @Twitch_Italy Dopo un raid vado a farmi un giro per le live -