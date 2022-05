Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : LIVE con il prepartita di #GenoaJuve! Con noi c'è Ravanelli ?????? ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Genoa-Juventus, 36^ giornata di Serie A: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Genoa-Juventus, 36^ giornata di Serie A: segui la diretta del match - toselluc : MIRETTI E 433! GENOA JUVE LIVE REACTION !SUB !PRIME !DISCORD !DONA -

ASCOLTA Allo stadio Ferraris, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,e Juventus si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0 ...Alle 21 in campoe Juventus (diretta diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW). Il tabellino di Inter - Empoli 3 - 2approfondimento Serie A, ...06.05 19:04 - VIDEO SSCN - Napoli, Petrazzuolo al preparatore atletico Cacciapuoti: “Il 6-1 col Sassuolo testimonia che non c’è stato calo fisico” ...Alle 21 fischio d'inizio per la gara tra Genoa e Juventus. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici Alexander Blessin e Massimiliano Allegri. Genoa (4-3-2-1) - Sirigu; Hefti, ...