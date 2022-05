LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: Ferrari cerca conferme, nuovo motore per Leclerc (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Casco speciale per Lando Norris. Il #4 del gruppo tenta di confermarsi nella Top5 con McLaren dopo le ottime prestazioni di Imola. From the track to the court Order your Mini Basketball Helmet now — #L4NDO (@TeamL4NDO) May 5, 2022 19.50 Il Mondiale di F1 riparte dopo la tappa di Imola. Ricordiamo che questa trasferta precederà l’appuntamento di Barcellona (Spagna), competizione in cui molte squadre potrebbero portare degli ingenti aggiornamenti sulle proprie monoposto. 19.47 Vediamo un giro di pista dell’inedito tracciato di Miami con la Safety Car. The Miami International Autodrome Onboard the @mercedesamg Safety Car #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/dVYQxErgkq — Formula 1 (@F1) May 6, 2022 19.45 La classifica ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Casco speciale per Lando Norris. Il #4 del gruppo tenta di confermarsi nella Top5 con McLaren dopo le ottime prestazioni di Imola. From the track to the court Order your Mini Basketball Helmet now — #L4NDO (@TeamL4NDO) May 5,19.50 Il Mondiale di F1 riparte dopo la tappa di Imola. Ricordiamo che questa trasferta precederà l’appuntamento di Barcellona (Spagna), competizione in cui molte squadre potrebbero portare degli ingenti aggiornamenti sulle proprie monoposto. 19.47 Vediamo un giro di pista dell’inedito tracciato dicon la Safety Car. TheInternational Autodrome Onboard the @mercedesamg Safety Car #GP #F1 pic.twitter.com/dVYQxErgkq — Formula 1 (@F1) May 6,19.45 La classifica ...

SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta con noi le prime libere del #MiamiGP ???? - zazoomblog : LIVE F1 GP Miami 2022 in DIRETTA: nuovo motore per Leclerc. tra 60 minuti il via della FP1 - #Miami #DIRETTA:… - Formula1WM : #LIVE - Prove Libere 1 GP Miami 2022 -