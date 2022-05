LIVE – Djokovic-Hurkacz 4-1, Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 6 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz, valevole per i quarti di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il numero uno al mondo ha sconfitto Gael Monfils all’esordio sul rosso iberico, per poi usufruire del forfait di Andy Murray agli ottavi per procedere spedito verso la fase calda dell’evento; tra Djokovic e le semifinali di Madrid vi è il solo Hurkacz, a sua volta superiore ad Alejandro Davidovich Fokina e Dusan Lajovic nel corso del torneo. Il polacco rappresenta un ostacolo tutto fuorché agevole per il noto tennista di Belgrado; quest’ultimo dovrà mostrare un’ottima versione di se stesso per avere la meglio sul più giovane ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ile latestuale della sfida tra Novake Hubert, valevole per i quarti di finale del tabellone principale deldi. Il numero uno al mondo ha sconfitto Gael Monfils all’esordio sul rosso iberico, per poi usufruire del forfait di Andy Murray agli ottavi per procedere spedito verso la fase calda dell’evento; trae le semifinali divi è il solo, a sua volta superiore ad Alejandro Davidovich Fokina e Dusan Lajovic nel corso del torneo. Il polacco rappresenta un ostacolo tutto fuorché agevole per il noto tennista di Belgrado; quest’ultimo dovrà mostrare un’ottima versione di se stesso per avere la meglio sul più giovane ...

