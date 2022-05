LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 86-55, Serie A basket 2022 in DIRETTA: portentoso 39-20 nel terzo quarto del Banco di Sardegna (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91-66 Segna anche l’altro libero Mannion. 91-65 Dopo la tripla di Mannion è stato assegnato anche un fallo tecnico, per cui libero da solo per Mannion che lo segna prima dell’altro. 91-64 Tripla di Mannion dall’angolo, c’è anche il fallo di Logan. 91-61 Tripla di Cordinier. 91-58 Lunetta per Jaiteh, 1/2. 91-57 In precario equilibrio dalla media Bendzius. 89-57 Appoggio di Shengelia. 89-55 Non fa in tempo a iniziare l’ultimo quarto che Bendzius piazza la tripla numero sei! TOP SCORER – Sassari: Bendzius 18; Bologna: Mannion 15 La stoppata di Diop su Mannion sigilla un terzo quarto assolutamente clamoroso del Banco di Sardegna: parziale di 39-20! 86-55 Tripla di Bendzius, aggiorna il massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91-66 Segna anche l’altro libero Mannion. 91-65 Dopo la tripla di Mannion è stato assegnato anche un fallo tecnico, per cui libero da solo per Mannion che lo segna prima dell’altro. 91-64 Tripla di Mannion dall’angolo, c’è anche il fallo di Logan. 91-61 Tripla di Cordinier. 91-58 Lunetta per Jaiteh, 1/2. 91-57 In precario equilibrio dalla media Bendzius. 89-57 Appoggio di Shengelia. 89-55 Non fa in tempo a iniziare l’ultimoche Bendzius piazza la tripla numero sei! TOP SCORER –: Bendzius 18;: Mannion 15 La stoppata di Diop su Mannion sigilla unassolutamente clamoroso deldi: parziale di 39-20! 86-55 Tripla di Bendzius, aggiorna il massimo ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 35-23 Serie A basket 2022 in DIRETTA: cinque minuti di esaltazione del Banco nel… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Segui con noi il recupero tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: al PalaSerradimigni l’ultimo recupero del campio… - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari… -