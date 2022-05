L' Isola dei Famosi si allunga | la finale si sposta al 27 giugno 2022

Advertising

fanpage : La nave russa Admiral Makarov avrebbe preso fuoco nel Mar Nero, non lontano dall'Isola dei Serpenti, dove già era a… - Victoriya198723 : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - coalins1 : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - DScVxDZH2LoJJS6 : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… - Lady_volov : RT @Art_Is_Bach: Fonti Kiev: 'La fregata russa Admiral Makarov sta bruciando vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo essere stata… -

Ma scorrendo la speciale top fiveluoghi più votati di Nomad List, scopriamo le altre mete: al ... Belgrado, Varsavia, Austin e l'thailandese di Ko Pha Ngan. Peccato non ci sia l'Italia.'I naufraghi già lo sanno, l'Famosi si allunga di oltre un mese e la finale si terrà il 27 giugno '. L'annuncio ufficiale è stato dato in diretta da Ilary Blasi durante la puntata di venerdì 6 maggio, quando entreranno ...Dopo stasera comunque, ci sarà un’importante novità che riguarda le puntate in prima serata previste ogni settimana. La puntata dell’Isola dei Famosi di stasera 6… Leggi ...Scoppia il caos all’Isola dei Famosi: i due fratelli nel mirino dell’attrice Grandi polemiche intorno a Lory Del Santo in questi giorni.