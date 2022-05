L’inverno è passato, ma la sfida dell’accoglienza resta sempre attuale (Di venerdì 6 maggio 2022) di Clemente Ultimo Oltre settanta persone, tra cui un’intera famiglia di origine tunisina, accolte ed ospitate nei mesi invernali e fino ad aprile. Questo, in uno stringatissimo bilancio numerico, il lavoro di accoglienza svolto dai due dormitori allestiti in città nelle settimane più fredde dell’anno, al fine di garantire almeno un ricovero notturno per i tanti senza fissa dimora che, come fantasmi, popolano le strade della città. Ma l’opera svolta dalla struttura allestita presso la parrocchia della Madonna della medaglia miracolosa –gestita direttamente dalla Caritas sulla scorta di un’intesa con l’amministrazione comunale – e da quella ospitata presso il complesso dei Padri Saveriani – nata tredici anni fa su iniziativa di un gruppo di volontari che ancora oggi ne assicura il funzionamento – non può essere ridotta a mero dato numerico, considerato che per alcuni degli ospiti i due ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 maggio 2022) di Clemente Ultimo Oltre settanta persone, tra cui un’intera famiglia di origine tunisina, accolte ed ospitate nei mesi invernali e fino ad aprile. Questo, in uno stringatissimo bilancio numerico, il lavoro di accoglienza svolto dai due dormitori allestiti in città nelle settimane più fredde dell’anno, al fine di garantire almeno un ricovero notturno per i tanti senza fissa dimora che, come fantasmi, popolano le strade della città. Ma l’opera svolta dalla struttura allestita presso la parrocchia della Madonna della medaglia miracolosa –gestita direttamente dalla Caritas sulla scorta di un’intesa con l’amministrazione comunale – e da quella ospitata presso il complesso dei Padri Saveriani – nata tredici anni fa su iniziativa di un gruppo di volontari che ancora oggi ne assicura il funzionamento – non può essere ridotta a mero dato numerico, considerato che per alcuni degli ospiti i due ...

