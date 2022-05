"Li schiaccio come mosche". Ramyl, l'ufficiale che scova i sabotatori: cecchini e incendi, come scova la talpe russe (Di venerdì 6 maggio 2022) "I sabotatori filorussi sono di due specie. Ci sono quelli veri e ci sono quelli spazzatura. I sabotatori reali sono i professionisti bene addestrati e con una copertura solida, molto più difficili da trovare e molto più efficienti. Cellule al massimo di quattro-cinque persone, così anche se ne arresti uno non ne trovi molti altri collegati al primo e il danno è contenuto". A rivelarlo è l'ufficiale Ramyl a Daniele Raineri che lo ha intervistato per Repubblica. Lui, che comanda a Zaporizhzhia l'unità locale della polizia che si occupa delle intercettazioni internet e quindi soprattutto dei sabotatori, spiega che comunicano fra loro e con i loro contatti in Russia "con metodi che possono usare tutti, scambiandosi messaggi su Signal e su Telegram". "I danni maggiori", puntualizza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) "Ifilorussi sono di due specie. Ci sono quelli veri e ci sono quelli spazzatura. Ireali sono i professionisti bene addestrati e con una copertura solida, molto più difficili da trovare e molto più efficienti. Cellule al massimo di quattro-cinque persone, così anche se ne arresti uno non ne trovi molti altri collegati al primo e il danno è contenuto". A rivelarlo è l'a Daniele Raineri che lo ha intervistato per Repubblica. Lui, che comanda a Zaporizhzhia l'unità locale della polizia che si occupa delle intercettazioni internet e quindi soprattutto dei, spiega che comunicano fra loro e con i loro contatti in Russia "con metodi che possono usare tutti, scambiandosi messaggi su Signal e su Telegram". "I danni maggiori", puntualizza ...

