Lezioni di yoga al Centro clinico Nemo di Brescia, sostegno Aisla (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Ritrovarsi a condividere vibrazioni, respiri e movimenti praticando yoga per un sollievo del corpo e della mente. E' l'attività che l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) di Brescia sosterrà al Centro clinico Nemo per chi vorrà provare gratuitamente la disciplina. Da domenica, infatti, anche al Centro Bresciano si potrà tornare ad incontrarsi in presenza per praticare lo yoga con l'insegnante Christina Frank: una disciplina inclusiva per ogni disabilità, adattabile ad ogni paziente, che trasmette rilassamento e benessere. Le Lezioni, rivolte alle persone ricoverate, inizieranno con il rilassamento del corpo attraverso piccoli movimenti adattati ai partecipanti: ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Ritrovarsi a condividere vibrazioni, respiri e movimenti praticandoper un sollievo del corpo e della mente. E' l'attività che l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () disosterrà alper chi vorrà provare gratuitamente la disciplina. Da domenica, infatti, anche alno si potrà tornare ad incontrarsi in presenza per praticare locon l'insegnante Christina Frank: una disciplina inclusiva per ogni disabilità, adattabile ad ogni paziente, che trasmette rilassamento e benessere. Le, rivolte alle persone ricoverate, inizieranno con il rilassamento del corpo attraverso piccoli movimenti adattati ai partecipanti: ...

