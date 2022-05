L’ex calciatore Angelo Paradiso nei guai: è accusato di stalking e revenge porn, la denuncia di un’attrice (Di venerdì 6 maggio 2022) Angelo Paradiso, ex calciatore Napoli e Lecce, è sotto inchiesta dopo la denuncia di una giovane attrice e rischia tantissimo. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Cesena, Ravenna, Lucchese, Pisa e Rieti. L’accusa è quella di stalking e revenge porn. Il nome delL’ex calciatore è finito nel registro degli indagati e il suo cellulare sarà controllato per valutare la presenza di un filmino con scene intime in cui appare l’attrice, ex fidanzata. L’attrice ha accusato L’ex calciatore di revenge porn, stalking ed estorsione. Secondo quanto riportato le minacce di diffondere le immagini sarebbero iniziate alla fine di una ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022), exNapoli e Lecce, è sotto inchiesta dopo ladi una giovane attrice e rischia tantissimo. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Cesena, Ravenna, Lucchese, Pisa e Rieti. L’accusa è quella di. Il nome delè finito nel registro degli indagati e il suo cellulare sarà controllato per valutare la presenza di un filmino con scene intime in cui appare l’attrice, ex fidanzata. L’attrice hadied estorsione. Secondo quanto riportato le minacce di diffondere le immagini sarebbero iniziate alla fine di una ...

