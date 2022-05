(Di venerdì 6 maggio 2022) Per Transparency International Gazprom e altre compagnie russe dei settori petrolifero e del gas, minerario, metallurgico ed energetico hanno fatto direttamente pressioni sulle istituzioni europee

Angelo Bonelli, coordinatore diVerde, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è' condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus. Sul problema gas. 'La ...... deputato di Leu, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è' condotta dal ... se invece non sarà così le conseguenze economiche e sociali si ripercuoteranno sull'e in ... L'Europa s'è desta: dopo 20 anni vuol fare piazza pulita dei lobbisti russi (di G. Carrer) Per Transparency International Gazprom e altre compagnie russe dei settori petrolifero e del gas, minerario, metallurgico ed energetico hanno fatto ...Lo schieramento netto operato da Mario Draghi della posizione italiana dalla parte di un’Europa che sta cambiando e dell’alleanza atlantica degli Stati Uniti, avanguardia entrambe del mondo libero nel ...