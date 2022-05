(Di venerdì 6 maggio 2022) Il segretario dem, Enrico, ha detto la sua sulladefinendola come 'l'idea di un'Europa che assume la leadership. Perché se non lo facciamo, dentro le nostre opinioni ...

'Con questa proposta - dicea 'Le soir' - gli europei prendono l'iniziativa per dimostrare una visione del futuro', spiega il segretario del Pd sottolineando tra l'altro che 'il vantaggio è che ..."Ma no"lui, intercettato ieri a Roma all'"agorà" con Zingaretti ed Enrico(che lo stima), "ho solo detto che metto a disposizione il lavoro che fin qui è stato svolto, non è solo il ... Letta insiste: “Confederazione europea da fare subito, altrimenti rischiamo di piantarci” Il segretario dem, Enrico Letta, sposa l'idea della Confederazione europea: "L'Europa deve assumere la leadership, è una cosa da fare immediatamente" ...Il leader della lega a Radio Capital spiega di non essere andato alla conferenza programmatica di FdI a Milano per evitare "di passare da imbucato".