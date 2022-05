Lenovo annuncia la nuova gamma di PC Yoga 2022!

(Di venerdì 6 maggio 2022)ha svelato oggi lagenerazione di PC laptop premium, ultra-slimcon Windows 11. Laè composta dal modello flagshipSlim 9i da 14 pollici, dai modelliSlim 7i Pro X eSlim 7 Pro X, e Slim 7i Carbon Il brand di Pechinoha svelato oggi lagenerazione di PC laptop premium, ultra-slimcon Windows 11. La, decisamente amplia e completa, offre il modello flagshipSlim 9i da 14 pollici, laptop con certificazione carbon neutral1, funzionalità intelligenti per la produttività e un’incredibile esperienza per l’intrattenimento, il modelliSlim 7i Pro X eSlim 7 ...

Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Proanche un aggiornamento dei suoi Yoga Slim 7 Pro (14 , 7) e Yoga Slim 7i Pro (14 , 7). Questi dispositivi sono costruiti per l'essenzialità delle ...Yoga Slim: specifiche e prezzi I nuovi Yoga Slim 9i Pro e Yoga Slim 7i Pro sono gli unici due notebook con schermo OLED da 14 pollici (risoluzione fino a 3840 2400 pixel e 2880 1800 pixel, ...Con 9 nuovi laptop e un nuovo All in One Lenovo ha rinnovato la presigiosa gamma Yoga: ottime configurazioni e schermi premium ad altissima risoluzione.Lenovo ha presentato i nuovi Yoga Slim di settima generazione con schermi da 13, 14 e 16 pollici, processori Intel e AMD, SSD fino a 1 TB.