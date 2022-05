Legge regionale su tatuaggi e piercing, Marco Manzo: “Riconosciuta al nostro settore la giusta dignità professionale” (Di venerdì 6 maggio 2022) Legge tatuaggi e piercing Regione Lazio, La Delibera attuativa è appena entrata in vigore. Il commento di Marco Manzo Roma – Il 3 maggio 2020 , con la delibera 270, (consultabile al link) , la Regione Lazio integra con determina attuativa la Legge regionale che disciplina le attività di tatuaggio e piercing del marzo 2021. Marco Manzo, primo docente di igiene e sicurezza nei corsi professionali obbligatori per l’esercizio della professione sin dalla loro istituzione e tatuatore di fama internazionale commenta: “La Delibera attuativa regionale, fa chiarezza e determina in maniera completa ed univoca alcuni aspetti della Legge regionale del marzo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)Regione Lazio, La Delibera attuativa è appena entrata in vigore. Il commento diRoma – Il 3 maggio 2020 , con la delibera 270, (consultabile al link) , la Regione Lazio integra con determina attuativa lache disciplina le attività dio edel marzo 2021., primo docente di igiene e sicurezza nei corsi professionali obbligatori per l’esercizio della professione sin dalla loro istituzione e tatuatore di fama internazionale commenta: “La Delibera attuativa, fa chiarezza e determina in maniera completa ed univoca alcuni aspetti delladel marzo ...

Advertising

zaiapresidente : ?????? Va verso la discussione finale in Consiglio il Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale “Promozi… - ServiziAlLavoro : Aree protette: approvato il disegno di legge per l'armonizzazione delle procedure di gestione. A darne notizia l'as… - ST09972061 : RT @AlbertoSamona: Una norma in Legge di Stabilità regionale introduce una carta sconto annuale nei luoghi della #Cultura destinata alle fa… - FratellidItalia : RT @valeriogaripoli: In Regione Lazio con Giancarlo Righini per analizzare proposta Legge Regionale n.330 sulla disciplina enti di governo… - peline63 : @dottorbarbieri Ma un'ordinanza regionale è superiore ad una legge dello stato? Perché mi pare che qui chiunque può legiferare ad cazzum -