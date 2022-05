Lecce, la sera della serie A Calcio serie B: ultima giornata della stagione regolare, i giallorossi ospitano il Pordenone (Di venerdì 6 maggio 2022) Alle 20,30 Lecce-Pordenone. I salentini ospitano una squadra già retrocessa e cercano, nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Calcio di serie B, i punti necessari alla promozione diretta in serie A. Il Lecce capolista sarà sostenuto da oltre 24mila tifosi al “Via del Mare” e dall’intera Puglia. L'articolo Lecce, la sera della serie A <small class="subtitle">Calcio serie B: ultima ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Alle 20,30. I salentiniuna squadra già retrocessa e cercano, nell’del campionato didiB, i punti necessari alla promozione diretta inA. Ilcapolista sarà sostenuto da oltre 24mila tifosi al “Via del Mare” e dall’intera Puglia. L'articolo, laA B:...

Advertising

fptw2 : @Edorsi53 Questa era Lecce ieri sera, per un allenamento a porte aperte prima della sfida col Pordenone. C'è aria d… - trovacamporella : Torre dall´alto Torre dall´alto: Posto bellissimo con vista panoramica, sfruttabile però purtroppo solo la sera e l… - tabellamercatob : Domani sera ultimi 90' di #SerieB Due posti per la promozione diretta in #SerieA, quattro le contendenti: #Lecce… - ChicoNPstaff : @panoz4ever @guidotolomei @GattaMario3 @Toccoditacco10 @mike_fusco @anomaleo Da salentino ho goduto il doppio. La s… - ledicoladelsud : Bandiere e cori incessanti: ieri sera il popolo giallorosso si è stretto attorno alla sua squadra in vista della de… -