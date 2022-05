Le donne senza figli sono sfruttate sul lavoro. Ma nessuno ne parla (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi scrive è madre: è un dato privato e irrilevante, in linea di massima. Scelgo qui di avanzarlo perché quanto segue non venga scambiato per lo sfogo soggettivo di una donna senza figli: non lo è.Le donne senza figli sono sfruttate sul lavoro: è un dato di fatto, che affonda le sue radici in pregiudizi culturali e sociali, e contribuisce ad alimentare le tensioni nell’eterna contrapposizione tra madri e non. Mai come ora il dibattito sulla necessità di superare questa sciocca dicotomia che divide tra donne con figli e donne senza è acceso; finalmente anche in Italia. Ma la realtà è che mancano i presupposti politici e, di nuovo, culturali per compiere l’impresa. La penalizzazione che ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi scrive è madre: è un dato privato e irrilevante, in linea di massima. Scelgo qui di avanzarlo perché quanto segue non venga scambiato per lo sfogo soggettivo di una donna: non lo è.Lesul: è un dato di fatto, che affonda le sue radici in pregiudizi culturali e sociali, e contribuisce ad alimentare le tensioni nell’eterna contrapposizione tra madri e non. Mai come ora il dibattito sulla necessità di superare questa sciocca dicotomia che divide traconè acceso; finalmente anche in Italia. Ma la realtà è che mancano i presupposti politici e, di nuovo, culturali per compiere l’impresa. La penalizzazione che ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'allarme del sindaco di Bucha Anatoliy Fedoruk, intervistato dalla trasmissione In VivaVoce a Rai Radio1… - GiovaQuez : Salvini: 'Biden non vive sulla sua pelle la guerra. Quante guerre un certo tipo di occidente ha iniziato senza riso… - marino29b : RT @VisioneTv: Quel pomeriggio di un giorno da cani: gli Azov gettano la maschera e vogliono scambiare i civili con cibo e rifornimenti. Ne… - diorsunset_ : @xsemprefamosa Ma tu puoi preferire chi ti pare senza scrivere tweet del genere per giustificarti, perché fai peggi… - chiodinelcuore : o semplicemente, avete mai visto un’edizione in cui la quota rosa fosse maggiore dei maschi? no, mai anzi le concor… -