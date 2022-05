Le armi chimiche dei popoli precolombiani

(Di venerdì 6 maggio 2022) Esistono composti chimici naturali che riescono a inibire il recettore nicotinico dell’acetilcolina (nAChR). Si tratta di un sottotipo di recettore che governa le funzioni neuromuscolari. Sappiamo che idel Centro e del Sud America erano dei veri e proprie esperti in questo campo: sapevano riconoscere e usare le. Gli indios riconoscevano, trattavano e somministravano sostanze che provocano l’intorpidimento dei muscoli scheletrici e anche la morte per asfissia. Il decesso della vittima, in genere, era dovuto alla paralisi del diaframma. Le cerbottane degli indios sparano dardi avvelenati (Commons license) – curiosauro.itLesfruttate daiGli indios chiamavano curaro tutti i ...

... respingendo i difensori con il supporto dell'aviazione, dell'artiglieria e dellepesanti. Ci ... precisando che "vicino c'erano delle cisterne con varie sostanze. Per fortuna i vigili di ......impiegate hanno simulato operazioni in condizione di contaminazione da radiazioni e. ... infrastrutture di difesa e. E dopo i lanci elettronici un centinaio di soldati ha effettuato un ... La “guerra chimica” senza armi chimiche. Raid su stabilimenti tossici Fino allo scoppio della guerra in Ucraina, il professor Giovanni Savino insegnava storia contemporanea all'Università di Mosca, ora è "visit professor" all'Università di Parma, ma è uno dei più lucidi ...72esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Nuovi pesanti bombardamenti su Azovstal, Zelensky: "Nell'acciaieria è l'inferno", ...