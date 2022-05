Lazio | Sarri vuole Casale e Parisi per la nuova difesa

Advertising

Commenta per primo Casale e Parisi , i nomi diper rifondare la difesa della. Questa la proposta del mister al presidente Lotito , secondo il Corriere dello Sport , avanzata nel doppio incontro avuto tra mercoledì e ieri sera. ...Perchénon vuole rischiare figuracce, né rimanere deluso come successo a gennaio.Si avvicina un altro appuntamento determinante per il finale di stagione della Lazio. I biancocelesti affronteranno la Sampdoria all’Olimpico per proseguire la corsa all’Europa ...Vigilia di campionato anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che in queste ultime tre giornate va a caccia del quinto posto e della qualificazione in Europa League, sfumato il sogno Champions. Una stag ...