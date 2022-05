Lazio, Sarri insiste per due nomi in difesa: vuole Casale e Parisi (Di venerdì 6 maggio 2022) Casale e Parisi sono i due nomi fatti da Maurizio Sarri per la difesa: giovani, di prospettiva e seguiti dallo stesso agente di Hysaj La Lazio e Maurizio Sarri puntano già al calciomercato estivo. Due i nomi fatti dall’allenatore per rinforzare la rosa. Piacciono Casale dell’Hellas Verona e Parisi dell’Empoli, che in stagione hanno davvero fatto vedere una crescita importante. I valori di entrambi si aggirano attorno ai 15 milioni e l’agente è lo stesso di Hysaj. Attenzione alla concorrenza per i due giovani. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)sono i duefatti da Maurizioper la: giovani, di prospettiva e seguiti dallo stesso agente di Hysaj Lae Mauriziopuntano già al calciomercato estivo. Due ifatti dall’allenatore per rinforzare la rosa. Piaccionodell’Hellas Verona edell’Empoli, che in stagione hanno davvero fatto vedere una crescita importante. I valori di entrambi si aggirano attorno ai 15 milioni e l’agente è lo stesso di Hysaj. Attenzione alla concorrenza per i due giovani. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

