Lazio, per Milinkovic c'è anche il PSG (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lazio ha abbassato il prezzo di Sergej Milinkovic-Savic, servono 80 milioni di euro per il centrocampista serbo che ha tante pretendenti:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Laha abbassato il prezzo di Sergej-Savic, servono 80 milioni di euro per il centrocampista serbo che ha tante pretendenti:...

Advertising

DAZN_IT : 10 gol e 11 assist per il sergente biancazzurro ??? Secondo voi è il centrocampista più forte della #SerieATIM?… - sportface2016 : Beffa atroce per lo #Spezia: tre volte in vantaggio con la #Lazio, poi sconfitto da un gol in fuorigioco - sportface2016 : +++Nota ufficiale #Lazio: '#Mourinho guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e… - meschini_nito : Da Arcidosso parte il “cammino per un nuovo umanesimo”: 260 km a piedi tra Amiata, Umbria e Lazio -… - gayburg : Il Lazio regala 250mila euro alla curia per festeggiare il presepe -