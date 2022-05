Lavoro: in Italia il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non ha occupazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata, e il 39,2% con due o più figli minori è in contratto part-time. È quanto si legge nel rapporto Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022 di Save The Children, dove emerge anche che nel primo trimestre del 2021, solo poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 è a favore delle donne. Vi raccomandiamo... Lavoro femminile: i figli sono un ostacolo? Nel 2020, invece, l’associazione evidenzia un altro dato preoccupante: sono state infatti più di 30mila le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni. Il 2022 è il settimo anno consecutivo in cui Save The Children propone questo rapporto e lo scenario appare molto “critico”. Molte “donne, madri, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 42,6%mamme tra i 25 e i 54non è occupata, e il 39,2% con due o più figli minori è in contratto part-time. È quanto si legge nel rapporto Le Equilibriste. La maternità in2022 di Save The Children, dove emerge anche che nel primo trimestre del 2021, solo poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 è a favoredonne. Vi raccomandiamo...femminile: i figli sono un ostacolo? Nel 2020, invece, l’associazione evidenzia un altro dato preoccupante: sono state infatti più di 30mila le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni. Il 2022 è il settimo anno consecutivo in cui Save The Children propone questo rapporto e lo scenario appare molto “critico”. Molte “donne,, ...

Advertising

Mov5Stelle : Il giorno prima Draghi sottoscrive la norma che proroga i lavori del #Superbonus sulle unifamiliari, il giorno dopo… - luigidimaio : Ho sentito il collega ucraino @DmytroKuleba. Ribadito sostegno al popolo ucraino e impegno Italia per supportare ri… - GassmanGassmann : In un solo mese in Germania, montati più impianti fotovoltaici di quanti se ne siano montati in Italia in tutto il… - nicola_sellitti : RT @fortuneitalia: Ecco le altre notizie della newsletter di questa settimana: - Le mascherine a lavoro - @Lenovo e la nuova era dei compu… - Jerryparenzo : @GiocatricePerTE Il Governo'di'Draghi: Solo DEBITI e TASSE ora attende la firma x il MES per decretare la fine del… -