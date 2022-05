Lavoro | Durigon | ' contro sfruttamento ed elucubrazioni isteriche Fratoianni'

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "In questi giorni stiamo assistendo al delirio di una parte della politica. A qualcuno ha evidentemente dato fastidio che la Lega, grazie ai ripetuti interventi sia riuscita a tutelare le tasche e la casa degli italiani. Così cosa fa? Accusa Salvini di voler reintrodurre i voucher per favorire lolavorativo. Cosa alquanto lontana dalla realtà e che avrebbe un effetto contrario. Siamoilnero e qualunque altra forma di speculazione, così contrari alledella sinistra". Lo afferma Claudio, responsabiledella Lega.

Siamo contro il lavoro nero e qualunque altra forma di speculazione, così contrari alle elucubrazioni isteriche della sinistra". Lo afferma Claudio Durigon, responsabile Lavoro della Lega.