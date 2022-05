Lautaro è una furia: il film della rimonta dell'Inter sull'Empoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Sotto 2 - 0, l'Inter finisce per vincere 4 - 2 contro l'Empoli nella prima partita della 36esima giornata di Serie A: dopo i gol di Pinamonti e Asllani, i nerazzurri la ribaltano con l'autorete di ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 6 maggio 2022) Sotto 2 - 0, l'finisce per vincere 4 - 2 contro l'nella prima partita36esima giornata di Serie A: dopo i gol di Pinamonti e Asllani, i nerazzurri la ribaltano con l'autorete di ...

FcInterNewsit : Lautaro a DAZN: 'Vinciamole tutte e poi vediamo. L'Inter è la cosa più importante. Il Verona? Farà una grande parti… - Giangiggino1 : @Matador1337 Lautaro ha una tecnica di tiro mediocre e Dzeko è un morto che manco cammina (vedi ictus vs Udinese) non c'è da sorprendersi - sportli26181512 : Inter, Lautaro: 'Inzaghi è sempre sul pezzo, parliamo da tempo di scudetto. Io penso che il Verona...': Lautaro Mar… - SemprAvert : @elliott_il No, Romagnoli ha solo fatto autogol. È stato Fiamozzi che ha ributtato al centro una palla che stava us… - strjngimirauhl : lautaro dice di esser maturato sia come uomo che come giocatore perché è diventato padre. e ancora una volta dobbia… -