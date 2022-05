Latina, pedinamenti e messaggi violenti alla ex ammonito stalker. (Di venerdì 6 maggio 2022) Con una condotta stalkerizzante generata dall’invio di una quantità innumerevole di messaggi e chiamate telefoniche e pedinamenti, nei guai è finito un 34enne. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, il Questore di Latina ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 34 anni residente a Latina. La vicenda parte da una istanza di ammonimento presentata dall’ex fidanzata presso la Questura di Latina, nella quale si evinceva che, dalla fine della relazione con l’uomo avvenuta nel settembre 2021 questi, per motivi di gelosia, aveva iniziato a assumere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della stessa, tali da produrle uno stato di sottomissione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) Con una condottaizzante generata dall’invio di una quantità innumerevole die chiamate telefoniche e, nei guai è finito un 34enne. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, il Questore diha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 34 anni residente a. La vicenda parte da una istanza di ammonimento presentata dall’ex fidanzata presso la Questura di, nella quale si evinceva che, dfine della relazione con l’uomo avvenuta nel settembre 2021 questi, per motivi di gelosia, aveva iniziato a assumere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della stessa, tali da produrle uno stato di sottomissione ...

