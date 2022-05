Latina, messaggi e telefonate persecutorie alla ex: stalker geloso ammonito dal Questore (Di venerdì 6 maggio 2022) Latina – Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, il Questore di Latina ha emesso un Ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 34 anni residente a Latina. La vicenda scaturisce da una istanza di ammonimento presentata dall’ex fidanzata presso la Questura di Latina, nella quale rappresentava che, dalla fine della relazione con l’uomo avvenuta nel mese di settembre 2021 questi, per motivi di gelosia, aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della stessa, tali da ingenerarle uno stato di sottomissione psicologica e ansia causata dalle violente reazioni dell’uomo. La condotta stalkerizzante si concretizzava tramite ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)– Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili, ildiha emesso un Ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 34 anni residente a. La vicenda scaturisce da una istanza di ammonimento presentata dall’ex fidanzata presso la Questura di, nella quale rappresentava che, dfine della relazione con l’uomo avvenuta nel mese di settembre 2021 questi, per motivi di gelosia, aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della stessa, tali da ingenerarle uno stato di sottomissione psicologica e ansia causata dalle violente reazioni dell’uomo. La condottaizzante si concretizzava tramite ...

