L’Associazione culturale Taurasium organizza “La Corrida – Memorial Carlo Tuzio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTaurasi (Av) – Un’attesa e importante iniziativa artistica per ricordare un sincero amico di Taurasi e un appassionato collaboratore del”. Hanno preso il via le iscrizioni per partecipare alla prima edizione de “La”, che si terrà a Taurasi il prossimo 11 giugno 2022, nella centrale via Municipio, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono San Marciano vescovo e confessore. Fino al 28 maggio, collegandosi alla pagina Facebook del”, o contattando il numero telefonico 3334653685, o scrivendo una mail all’indirizzo lataurasi@outlook.it, è possibile iscriversi gratuitamente per ...