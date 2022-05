marattin : Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane don… - borghi_claudio : @7TonyStark7 Solita storia... noi schizzinosi e loro votano. Il bilancio non lo fa il Sindaco che avrebbe potuto es… - LaDiasilla : Nel frattempo, nella ridente #RegioneMarche, Assessore #Saltamartini dice che l’intelligenza dipende dal volume del… - ChryTredici : RT @marattin: Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane donna di @Ita… - albeggiava52 : @Cristian75000 Ad un mio amico a Brescia che si lamentava della sanità ormai indegna in Lombardia ricordavo che se… -

MilanoToday.it

Ad annunciarlo è stato l'a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a ... 'C'è un rapporto molto costruttivo e proficuo con la Romava avanti', ha detto sempre Onorato. ...Il programma,si sviluppa per l'intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,... Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale USSI, Emanuela Ferrante,allo Sport e alle Pari ... L'assessore che vuole mettere le "foto segnaletiche" delle ladre in metro e sui bus Regione Marche, fondo straordinario di 100mila euro ai piccoli comuni che partecipano ai bandi PNRR - picenotime.it - IT ...“Se la cittadinanza vorrà scegliere il nostro progetto per Santa Teresa di Riva è giusto che sappia prima delle votazioni la squadra di governo che abbiamo scelto per i prossimi cinque anni”. A dirlo ...