«Lasciare la città perché sono malato? Io sono tarantino, la fabbrica no» (Di venerdì 6 maggio 2022) Lui è Alessandro Rebuzzi. Oggi avrebbe compiuto 26 anni. Vi ripropongo questo articolo scritto nel 2015 su altra testata, dal quale è stata rimossa, contro ogni forma di correttezza, la mia firma. Alessandro è un ragazzino che senza volerlo ha lasciato un segno in chiunque lo abbia conosciuto, incrociato. In chiunque ne abbia sentito parlare. Ha lasciato il segno nella sua Taranto, perché durante la sua breve vita, nonostante le mille difficoltà causategli dalla malattia, è sempre stato in prima linea nella lotta per i diritti alla vita e alla salute. Alessandro è nato con la corazza, con la corazza di un guerriero, il 6 maggio del 1996. Lui è nato pronto, pronto a combattere. Infatti, causa ileo da meconio, il giorno dopo la nascita, viene trasferito presso l’ospedaletto pediatrico di Bari, in cui è sottoposto a un intervento chirurgico della durata di 11 ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 6 maggio 2022) Lui è Alessandro Rebuzzi. Oggi avrebbe compiuto 26 anni. Vi ripropongo questo articolo scritto nel 2015 su altra testata, dal quale è stata rimossa, contro ogni forma di correttezza, la mia firma. Alessandro è un ragazzino che senza volerlo ha lasciato un segno in chiunque lo abbia conosciuto, incrociato. In chiunque ne abbia sentito parlare. Ha lasciato il segno nella sua Taranto,durante la sua breve vita, nonostante le mille difficoltà causategli dalla malattia, è sempre stato in prima linea nella lotta per i diritti alla vita e alla salute. Alessandro è nato con la corazza, con la corazza di un guerriero, il 6 maggio del 1996. Lui è nato pronto, pronto a combattere. Infatti, causa ileo da meconio, il giorno dopo la nascita, viene trasferito presso l’ospedaletto pediatrico di Bari, in cui è sottoposto a un intervento chirurgico della durata di 11 ...

