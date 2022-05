Lady Gaga stupisce con “Hold My Hand”: colonna sonora del film “Top Gun: Maverick”. Ecco il video (Di venerdì 6 maggio 2022) Lady Gaga svela il video di Hold My Hand, singolo tratto dalla colonna sonora dell’atteso film Top Gun: Maverick, in sala dal 25 maggio distribuito da Eagle Pictures. Il video, come la pellicola cinematografica, è stato diretto da Joe Kosinski e mostra Lady Gaga muoversi tra scenari spettacolari del film, oltre alle memorabili scene di Top Gun, che nel 1986 segnò la consacrazione di Tom Cruise come star e icona del cinema contemporaneo. In occasione del lancio, il video è stato trasmesso in anteprima mondiale su Mtv, Mtv Live, Mtvu, oltre che in Times Square. Il singolo di Lady Gaga Hold My ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022)svela ildiMy, singolo tratto dalladell’attesoTop Gun:, in sala dal 25 maggio distribuito da Eagle Pictures. Il, come la pellicola cinematografica, è stato diretto da Joe Kosinski e mostramuoversi tra scenari spettacolari del, oltre alle memorabili scene di Top Gun, che nel 1986 segnò la consacrazione di Tom Cruise come star e icona del cinema contemporaneo. In occasione del lancio, ilè stato trasmesso in anteprima mondiale su Mtv, Mtv Live, Mtvu, oltre che in Times Square. Il singolo diMy ...

