Lady Gaga: il video di Hold My Hand (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il singolo, ecco anche il video di Hold My Hand, pezzo che fa parte della colonna sonora di Top Gun Maverick. La canzone di Lady Gaga martedì ha raggiunto la numero uno su iTunes in decine di paesi e adesso il video le darà l’ennesima spinta. Ma quanto è bella la Germanotta in versione aviatrice? #HoldMYHand OFFICIAL MUSIC video OUT NOW @TopGunMovie https://t.co/nZdpIIGTC6 pic.twitter.com/3KHGB5mWqL — Lady Gaga (@LadyGaga) May 6, 2022 Lady Gaga: il testo di Hold My Hand. Hold my Hand, everything will be okay I heard from the heavens that clouds have been ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il singolo, ecco anche ildiMy, pezzo che fa parte della colonna sonora di Top Gun Maverick. La canzone dimartedì ha raggiunto la numero uno su iTunes in decine di paesi e adesso ille darà l’ennesima spinta. Ma quanto è bella la Germanotta in versione aviatrice? #MYOFFICIAL MUSICOUT NOW @TopGunMovie https://t.co/nZdpIIGTC6 pic.twitter.com/3KHGB5mWqL —(@) May 6, 2022: il testo diMymy, everything will be okay I heard from the heavens that clouds have been ...

Advertising

blazedrops_ : lady gaga nel mv di hold my hand è stupenda come sempre. non delude mai #HOLDMYHAND - myIordxerm : lady gaga capolavoro per le mie orecchie la mia prediletta - moviestruckers : #LadyGaga svela il video di “Hold My Hand”, dalla colonna sonora di #TopGunMaverick - Ivana81796426 : Vabbè già sappiamo che Lady Gaga si supera ogni volta #HOLDMYHAND - SkyTG24 : Hold My Hand, il video della canzone di Lady Gaga per il film Top Gun: Maverick -