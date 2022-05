L'acqua e la nostra salute, sabato 7 da Caffeoveggenza. (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua il ciclo di conferenze e corsi presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192 di Avellino; infatti domani, 06/05/2022 alle ore 18.00 verranno trattati i ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua il ciclo di conferenze e corsi presso il Bar filosofico,, sito in via Brigata Avellino 192 di Avellino; infatti domani, 06/05/2022 alle ore 18.00 verranno trattati i ...

Advertising

susannamameli : La nostra sanità come l’acqua pubblica, scippata via da sotto il naso - GazzettAvellino : L’acqua e la nostra salute, sabato 7 da Caffeoveggenza. - GrouseHazel : @SabrySocial @borghi_claudio @nonomologato @LoreCh__ si ma votano, quindi vanno convinti, e se vai in Parlamento co… - e44o : Finché non abbiamo chiara la nostra sete non avremo chiara nemmeno l’acqua che può dissetarci. Cit. #Buongiorno - Daniele_s9 : Cade la pioggia e tutto casca e scivolo sull'acqua sporca Si, ma a te che importa poi rinfrescati se vuoi quest… -