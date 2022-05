La tata di Casa Vianello, il ricordo di Raimondo e Sandra commuove tutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Domani Raimondo Vianello avrebbe compiuto 100 anni e a Oggi è un altro giorno l’emozione arriva forte quando la tata di Casa Vianello racconta l’ultima volta che l’ha visto. Raimondo Vianello era in ospedale, la tata, Giorgia Trasselli, desiderava tanto incontrarlo. Chiamò Sandra Mondaini e fu lei a dirle di andare, sapeva che gli avrebbe fatto piacere. Raimondo Vianello era al San Raffaele, la tata entrò nella stanza e lui era seduto sul letto con la sua vestaglia blu, con lui c’era una persona che lo accudiva. La Trasselli ha quelle immagini davanti agli occhi, racconta che lui aveva i capelli un po’ in disordine. Vianello era sempre molto attento ad essere perfetto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) Domaniavrebbe compiuto 100 anni e a Oggi è un altro giorno l’emozione arriva forte quando ladiracconta l’ultima volta che l’ha visto.era in ospedale, la, Giorgia Trasselli, desiderava tanto incontrarlo. ChiamòMondaini e fu lei a dirle di andare, sapeva che gli avrebbe fatto piacere.era al San Raffaele, laentrò nella stanza e lui era seduto sul letto con la sua vestaglia blu, con lui c’era una persona che lo accudiva. La Trasselli ha quelle immagini davanti agli occhi, racconta che lui aveva i capelli un po’ in disordine.era sempre molto attento ad essere perfetto ...

