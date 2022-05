La Schola Cantorum di Gandino a Salisburgo | nel ricordo di Quirino Gasparini

(Di venerdì 6 maggio 2022). Un viaggio in Austria e nel tempo, per onorare la memoria di un grande compositore. Quella di domenica 8 maggio sarà una data memorabile per laLuigi Canali di, che alle 11.30 accompagnerà la messa festiva nel Duomo di, dedicato ai Santi Ruperto e Virgilio. Non si tratta di una semplice di gita di piacere, ma di una trasferta “di lavoro” che corona l’Annoano, che nel 2021 ha ricordato il Terzo Centenario dalla nascita di, insigne musicista gandinese morto nel 1778 che fu maestro di cappella nel duomo di Torino. A renderlo celebre fu il mottetto da lui composto “Adoramus te, Christe”, che per oltre un secolo attribuito a Wolfgang Amadeus Mozart ed addirittura inserito nel ...

