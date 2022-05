La Roma vola in finale di Conference League: il boato dello stadio | Video (Di venerdì 6 maggio 2022) La Roma ha battuto il Leicester per 1-0 nel match di ritorno delle semifinali UEFA Europa Conference League. La squadra giallo rossa vola dunque in finale, grazie al gol segnato da Tammy Abraham all’undicesimo del primo tempo, di fronte a 70 mila spettatori. La finale si giocherà il prossimo 25 maggio nella nuova Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, dove la Roma competerà contro gli olandesi del Feyenoord per il trofeo. Guarda tutti i Video Roma, Nel Quartiere Prati Un Carabiniere Lotta Con Un Roditore NoneGiovane pilota russo fa il saluto Romano sulle note dell'inno di Mameli Video Artem Severiukhin, giovane pilota russo, ha trionfato nella finale del round di ...Totti ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) Laha battuto il Leicester per 1-0 nel match di ritorno delle semifinali UEFA Europa. La squadra giallo rossadunque in, grazie al gol segnato da Tammy Abraham all’undicesimo del primo tempo, di fronte a 70 mila spettatori. Lasi giocherà il prossimo 25 maggio nella nuova Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, dove lacompeterà contro gli olandesi del Feyenoord per il trofeo. Guarda tutti i, Nel Quartiere Prati Un Carabiniere Lotta Con Un Roditore NoneGiovane pilota russo fa il salutono sulle note dell'inno di MameliArtem Severiukhin, giovane pilota russo, ha trionfato nelladel round di ...Totti ...

Advertising

tvdellosport : LA #ROMA VOLA IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE?? I giallorossi hanno sconfitto il #Leicester per 1-0 nella semifinale… - RaiNews : Battuto il Leicester all'olimpico, la finale di Tirana ora è della Roma che dovrà sfidare il Feyenoord… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 5 maggio 2022: 'Don Matteo con Raoul Bova vola, poi la Roma su Tv8. “Don Matteo 13” 31,5%, Roma-Leiceste… - antondepierro : RT @antondepierro: Emozioni senza fine ieri sera all'#Olimpico.Una #Roma non spettacolare,ma concreta,vola a #Tirana.A vincere è stato un p… - RadioRadioWeb : ??Conference League, la Roma vola in finale: le immagini da brivido dell'Olimpico -