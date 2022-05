La Roma premia i 166 tifosi del 6-1 di Bodo regalando loro il biglietto per la finale di Conference League (Di venerdì 6 maggio 2022) La Roma è in finale di Conference League e il club decide di ringraziare e risarcire moralmente i 166 abbonati che lo scorso 21 ottobre assistettero alla terribile débacle della squadra di Mourinho contro il Bodo, regalando loro un biglietto gratuito per assistere alla partita finale della competizione. “Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro, gratuitamente, un biglietto per la finale. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt”. I biglietti a disposizione della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Laè indie il club decide di ringraziare e risarcire moralmente i 166 abbonati che lo scorso 21 ottobre assistettero alla terribile débacle della squadra di Mourinho contro ilungratuito per assistere alla partitadella competizione. “Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di, garantendo, gratuitamente, unper la. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal/Glimt”. I biglietti a disposizione della ...

