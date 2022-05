La Roma di Mourinho in finale di Conference League: una lezione al calcio italiano che snobba le “piccole” competizioni europee (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto esaurito allo stadio. Cori e caroselli per le strade, gente che va in giro da giorni con sciarpa e maglietta giallorossa, Mourinho che piange al fischio finale, l’intera città impazzita. A molti potrà sembrare esagerato, e probabilmente lo è, ma hanno comunque ragione loro: evviva la Roma che gioca la “minore” Conference League come se fosse la Champions. E magari la vincerà pure. Trentuno anni dopo l’ultima volta (1991, Coppa Uefa persa contro l’Inter), la Roma è di nuovo in una finale europea. Non si tratta della Champions, e nemmeno dell’Europa League: la Conference League è la terza competizione Uefa. È un torneo pensato e istituito per la periferia del continente calcistico: per squadre armene, estoni o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto esaurito allo stadio. Cori e caroselli per le strade, gente che va in giro da giorni con sciarpa e maglietta giallorossa,che piange al fischio, l’intera città impazzita. A molti potrà sembrare esagerato, e probabilmente lo è, ma hanno comunque ragione loro: evviva lache gioca la “minore”come se fosse la Champions. E magari la vincerà pure. Trentuno anni dopo l’ultima volta (1991, Coppa Uefa persa contro l’Inter), laè di nuovo in unaeuropea. Non si tratta della Champions, e nemmeno dell’Europa: laè la terza competizione Uefa. È un torneo pensato e istituito per la periferia del continente calcistico: per squadre armene, estoni o ...

