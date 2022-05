Advertising

leggo.it

LOLNEWS. IT - 'Stanca e debilitata', con queste due parole il portavoce di Elisabetta II ha motivato il forfait dellaalle imminenti Garden Party che si terranno a maggio tra Buckingham Palace di Londra e il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. La sovrana a 96 anni e dopo una serie di problemi di salute non ...Il Modica sigla il set - point, ma il Messina Volley netre (23 - 24) inducendo mister ... 7 - 6) e le padrone di casa mantengono questo vantaggio fino al pari siglato da(10 - 10) con ... La Regina annulla i prossimi eventi ufficiali, le parole del portavoce mettono in ansia i sudditi LOLNEWS.IT - “Stanca e debilitata”, con queste due parole il portavoce di Elisabetta II ha motivato il forfait della Regina alle imminenti Garden Party che si terranno a maggio ...La Regina Elisabetta continua a tenere col fiato sospeso i sudditi: nella nota ufficiale si apprende che non parteciperà alle Feste in Giardino ...