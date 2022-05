La protesta degli nft | così i cittadini di Shanghai denunciano il peggior lockdown del mondo

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 6 maggio 2022) L'arte digitale riesce a superare la censura cinese e a documentare l'orrore che stanno vivendo gli abitanti Coniare NFT per dimostrare la durezza dele delle lacune del sistema messo in campo dalle autorità locali,da bucare la censura di stato e mantenere vivo il ricordo di un'esperienza che non deve ripetersi. I residenti dihanno trovato un modo originale perre contro …